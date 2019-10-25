ورشة عمل لتعزيز مهارات التقييم اللغوي

نظمت وحدة تنمية المهارات بعمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران وبالتعاون مع قسم مهارات اللغة الإنجليزية، ورشة عمل بعنوان «تعزيز مهارات التقييم اللغوي لدى أعضاء هيئة تدريس اللغة الإنجليزية». من جهته أشاد عميد عمادة السنة التحضيرية بجامعة نجران الدكتور عبدالعزيز عبود عسيري، بورشة «تعزيز مهارات التقييم اللغوي لدى أعضاء هيئة تدريس اللغة الإنجليزية» التي أقيمت يوم أمس بالجامعة، وحث المشاركين على الاستفادة منها كخطة عمل تسعى للتحسين المستمر في قياس وتقييم نواتج التعلم وعملية القياس بشكل عام وبما يحقق تقييم فعال يتماشى والطبيعة التنافسية للسنة التحضيرية. وأكد أستاذ اللغويات التطبيقية الدكتور عبدالجليل هزاع، أن الهدف من عقد الورشة تعزيز مفاهيم وأهداف التقييم اللغوي من خلال الحفز اللغوي والتدريب التشاركي، والذي من شأنه أن يتمخض عن زيادة الوعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لربط طرق التقييم اللغوي بنواتج التعلم والمحتوى التدريسي.



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