التعليم تناقش المقترحات التطويرية لحركة النقل

وتناولت الورشة عددا من المحاور المتعلقة بحركة النقل وآلياتها، حيث قدم المشرف العام على الشؤون المدرسية الدكتور أمين نعمان تعريفاً موجزاً عن آلية حركة النقل، ومسار عمليات الحركة الخارجية.
كما تناول مدير شؤون المعلمين بالوزارة خالد القحطاني مراجعة خصائص النقل، مستمعاً لمداخلات المشرفين والمشرفات من ذوي الاختصاص، كما تناول المحور الأخير في الورشة تحديث عناصر المفاضلة، والمقترحات التطويرية لحركة النقل.
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