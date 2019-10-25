المملكة تتقدم 13 مرتبة عالميا في مؤشري تسجيل الملكية وإنفاذ العقود

حققت المملكة تقدماً كبيراً في مؤشري: إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية العقارية، حيث تقدمت 13 مرتبةً في المؤشرين المدرجين، ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر أمس، عن مجموعة البنك الدولي، والذي يتناول نتائج القياس في 190 دولة.

وبحسب تقرير البنك الدولي، قفزت المملكة 13 مرتبة في المؤشرين، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً في تسجيل الملكية، بعد أن كانت الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية التي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة الـ51 عالمياً في إنفاذ العقود بعد أن كانت الـ59.