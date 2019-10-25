الدرب تودع الشهيد العتودي

أدّى محافظ الدرب المهندس صالح القحطاني، وبحضور رئيس مركز عتود، وشيخ شمل عتود، وعدد من الضباط والأفراد زملاء الشهيد، وجموع من المصلين -بعد صلاة عصر أمس في جامع قرية أبوالعشر- صلاة الميت على الشهيد رقيب أول ضيف الله إبراهيم عتودي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعقب الصلاة نقل القحطاني تعازي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وأمير المنطقة، ونائبه، إلى والد وأسرة الشهيد العتودي. سائلا الله -عزّ وجلّ- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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