54 طالبا بدبلومات جامعة القصيم في سجن الطرفية

افتتح مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، أول من أمس، جناح الجامعة الأكاديمي الجديد في مقر سجن المباحث العامة «الطرفية» بمدينة بريدة، والذي يُقدِّم خدمات التعليم المنتظم للنزلاء في عددٍ من التخصصات الأكاديمية، في برنامج يعد من أوائل البرامج الأكاديمية على مستوى الجامعات والمؤسسات التعليمية، وذلك بحضور اللواء عقيل بن خلف العنزي مدير المباحث بمنطقة القصيم، وعدد من القيادات الأمنية، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، وعدد من النزلاء وأعضاء هيئة التدريس، حيث يقدم هذا الجناح خطة دراسية متكاملة للنزلاء ومعاملتهم كطلاب بالجامعة، مع تقديم المكافأة الشهرية لهم.

ويحتوي جناح الجامعة داخل سجن المباحث العامة ببريدة على عددٍ من القاعات الدراسية لتقديم برامج الدبلوم والبكالوريوس، إضافة إلى الدبلوم العالي بعد البكالوريوس في عددٍ من التخصصات العلمية، وتُقدّم البرامج بطريقة الانتظام للنزلاء، حيث التحق 54 طالباً بالدبلومات، وذلك بهدف مساعدتهم على الانخراط بسوق العمل بعد أن تسلحوا بالشهادة المتخصصة. وعبر الداود في كلمته عن سعادته بهذه المناسبة قائلاً «نحن في جامعة القصيم نسعد بمثل هذه المشاركات المجتمعية للجامعة التي تلامس احتياجات كافة شرائح المجتمع خاصة عندما نخرج من دائرة الجامعة بكلياتها وعماداتها إلى عمق المجتمع، ونكون أسعد عندما نقدمها لأبنائنا نزلاء سجن المباحث العامة بمنطقة القصيم»، مشيرًا إلى أن الفكرة انطلقت بعد زيارته السابقة لمقر السجن وتمت دراستها مع عدد من منسوبي الجامعة والبحث عما يمكن أن تقدمه الجامعة للنزلاء، وتوصلت إلى عدد من الخدمات التعليمية التي من الممكن أن تقدمها الجامعة لهم.

وأوضح الداود أن الجامعة بدأت بالدبلوم العالي بعد البكالوريوس الذي يعد مرحلة مهمة لأي طالب، مؤكدا أن الطموح والهدف بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة ممثلةً في إدارة مباحث القصيم يتعدى هذا السقف، منوهاً بأن الجامعة ستقدم للنزلاء عدداً من برامج الدراسات العليا في عدة تخصصات مثل: إدارة الأعمال وتخصصات الشريعة والعلوم الإنسانية والاجتماعية منها علم الاجتماع وغيره من التخصصات، وذلك إيمانا من الجامعة بأهمية مشاركة النزلاء في إتاحة الفرصة لهم في الالتحاق بمثل هذه البرامج.

وأكد الداود على أن تقديم مثل هذا النوع من برامج الدراسات العليا للنزلاء بما لها من متطلبات ليس بالأمر السهل، ولكن في ظل التعاون الكبير مع إدارة المباحث تم الاتفاق على البدء بتقديم البرامج والمقررات الدراسية التي ليس لها متطلبات خارج هذه الإدارة، وذلك من خلال القاعات المجهزة بالشاشات التي تبث الدروس وكأن الطالب موجود بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة ستكون سباقة في تقديم مثل هذه البرامج.

وأشار الداود إلى أن الدراسة في هذه البرامج ستكون مجانية بدون أي رسوم، وذلك تقديرا من الجامعة وتيسيرا على أبنائها الطلبة في السجن للالتحاق بها، وتماشيا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومع ما تقدمه حكومة المملكة من خدمات وتسهيلات لنزلاء السجون، خاصة أن بعض الطلاب من النزلاء قد حصلوا على معدلات عالية في مرحلة البكالوريوس تؤهلهم للدخول في مرحلة الدراسات العليا بكل يسر وسهولة.

من جانبه، أكد مدير المباحث العامة بمنطقة القصيم اللواء عقيل بن خلف العنزي خلال كلمته على مبدأ الشراكة بين الإدارة والجامع، مبينا أنه قد تمت مناقشة سبل هذه الشراكة خلال زيارة سابقة لمدير الجامعة، حيث بذل جهودا حثيثة لتوفير الخدمات التعليمية لنزلاء السجن ليستطيعوا مواصلة تعليمهم من داخل السجن، مؤكدا أن الشراكة مع الجامعة سيكون لها أثر واسع، مثنيا على كافة الجهود المقدمة من إدارة السجن، مثمنا دور جامعة القصيم والحرص على تقديم هذه الخدمة للنزلاء ليستفيدوا من خدمات الجامعة التعليمية. وأوضح العنزي أن نزلاء السجن عند خروجهم سيكونون أعضاء فاعلين بالمجتمع بعد أن تسلحوا بسلاح العلم والمعرفة بما سيتلقونه من علوم أثناء إقامتهم ووجودهم في هذا السجن، متمنيا أن نحتفل خلال الأيام القادمة بباكورة الخريجين الجدد من الجامعة وأن يواصلوا تعليمهم بالدراسات العليا.

ورحب مدير إدارة سجن المباحث العامة بمدينة بريدة العقيد تركي بن أحمد الجدعاني بالحضور، حيث تصافح فيه يد العلم يد الأمن لتشيد بناءً قويًا يستمد قوته من نور العلم، وصدق العزم من قبل المسؤول من جهة، ومن قبل طالب العلم والمعرفة من جهة أخرى، لتحقيق أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها قيادتنا وهو الإصلاح، ومنح النزيل فرصته للتحصيل العلمي، وتهيئته لممارسة حياته الطبيعية عند خروجه إلى المجتمع.

وأشاد الجدعاني بالدور الكبير للجامعة الفتية في هذا التعاون، معبرًا عن تمنياته بضرورة أن يغتنم إخوانه وأبناؤه الطلاب هذه الفرصة الثمينة، والاستفادة منها، خاصةً أنه قد اكتمل عقد هذا التعاون بإسقاط الرسوم الدراسية عن طلاب «برنامج الدبلوم العالي»، وكذلك صرف مكافأة شهرية للطلاب المنتظمين في برامج الدبلومات المشاركة وبرنامج البكالوريوس، أسوةً بزملائهم الطلاب في كليات الجامعة.

وأكد الطالب النزيل فايد القايد في كلمة نيابة عن زملائه الطلاب، مبينا أن البرامج التي ستقدمها جامعة القصيم ستتيح له ولزملائه استكمال دراستهم خاصةً بعد إعفائهم من الرسوم الدراسية، مؤكدا سعيه وزملائه إلى أن يحتفلوا بتخرجهم، مشددا على أنهم سيواصلون الدراسة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، كما عبر عن شكره وتقديره لكافة الجهود المخلصة في سبيل تيسير أعمال الجامعة في السجن.

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وعُرض فيلم مرئي قام بإعداده المركز الإعلامي بأجنحة إدارة الوقت بعنوان «عهد جديد»، وحمل رسائل شكر من الطلبة لجامعة القصيم على هذه الفرصة العظيمة في بناء مستقبلهم التعليمي ومواصلة دراستهم وتأثيرها النفسي عليهم، ثم قام الطالب عثمان بن حمزة السمان بالمشاركة من خلال عرض الرسم على الرمل، معبراً فيه عما يخالجه من مشاعر بهذه المناسبة.

وسلم مدير جامعة القصيم في نهاية الاحتفال الحقائب الدراسية للطلبة النزلاء، والتي تحتوي على كتب ومراجع دراسية ومذكرات للنزلاء في عددٍ من التخصصات، وذلك في سبيل مساعدتهم على مواصلة تأهيلهم العلمي.

برامج الدراسات العليا

البرامج تقام بالتعاون مع إدارة المباحث

تُقدِّم المقررات الدراسية في عددٍ من التخصصات

البرامج تقام في قاعات مجهزة بالشاشات

الدراسة بدون أي رسوم

يُمكن الطلاب الالتحاق بالبرامج بيسر