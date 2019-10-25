تكريم 28 طالبا وطالبة للتميز في التربية الخاصة بالقصيم

رعى أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل على مسرح مركز التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة، أمس، حفل جائزة بنك الجزيرة للتميز في التربية الخاصة، والمُقام ضمن برنامج «خير الجزيرة» للمسؤولية الاجتماعية، والجائزة يقيمها البنك بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم صالح الجاسر، والنائب الأول لرئيس بنك الجزيرة رئيس المسؤولية الاجتماعية بالبنك الدكتور فهد بن علي العليان، ونواب مدير التعليم، والمشرفين التربويين، وأولياء الأمور.

وقُدم خلال الحفل عرض مرئي عن برنامج «خير الجزيرة» للمسؤولية الاجتماعية الذي استفاد من خلاله منذ انطلاقته عام 2006 أكثر من 60 ألف مستفيد ومستفيدة، حيث يقدم البرنامج عددا من الخدمات للمستفيدين هذا العام منها خدمة 8559 مستفيدا ومستفيدة، إضافة إلى تقديم 20 غرفة مجهزة، و12 سيارة للمستفيدين والمستفيدات من ذوي الإعاقة.

وألقى النائب الأول لرئيس بنك الجزيرة رئيس المسؤولية الاجتماعية بالبنك الدكتور فهد العليان، كلمةً قدم من خلالها الشكر والتقدير لأمير منطقة القصيم على دعمه اللامحدود لكل منجز ثقافي واجتماعي لأبناء المنطقة، مشيراً إلى أن بنك الجزيرة قدم من خلال برنامجه «خير الجزيرة لأهل الجزيرة» العديد من البرامج النوعية اشتملت على التوعية الصحية وخدمة ذوي الإعاقة وغيرها من البرامج المتعددة.

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما يقدمه بنك الجزيرة من بذل متواصل لبرامج المسؤولية الاجتماعية المتعددة التي وصلت إلى 100 مليون ريال سنوياً تقدم لمثل تلك الجوانب الإنسانية للتعليم الخاص، مناشداً كافة البنوك الوطنية تحمل مسؤولياتها، وزيادة البذل في المسؤولية الاجتماعية؛ لأن الكثير من مساهماتها متواضعة جداً مقارنةً بواقعها المالي وأرباحها.

وكرم أمير منطقة القصيم 28 متميزاً من طلاب وطالبات التربية الخاصة، وسلم درعاً تذكارياً من إدارة تعليم القصيم لبنك الجزيرة، وتسلم درعاً تذكارياً من طلاب وطالبات التربية الخاصة.