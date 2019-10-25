رصد 823 موقعا لتجمعات مياه مسببة للضنك

رصدت أمانة محافظة جدة 823 موقعاً لتجمعات المياه والمستنقعات من خلال الحملات والجولات التي نفدتها فرق المكافحة ضمن نطاق 7 بلديات فرعية في مجال مكافحة البعوض المسبب لحمى الضنك في 12 يوما، وذلك من 1 حتى 12 من شهر صفر الجاري.

وعلمت «دوت الخليج» أن 364 موقعا رُصدت من قبل فرق مكافحة البعوض المسبب لحمى الضنك في كامل نطاق بلدية أبحر الفرعية، ما يعادل نسبة 44.2% من أجمالي المواقع، وتضم بلدية أبحر 9 أحياء «أبحر الجنوبية، الأصالة، البساتين، الشاطئ، المحمدية، المرجان، النعيم، النهضة، مطار الملك عبدالعزيز»، فيما رصدت فرق المكافحة ببلدية طيبة 217 موقعا لتكاثر الحشرات التي رُصد بها تكاثر حشري ضمن نطاق البلدية بنسبة 26.3% والتي تضم 18 حيا «البدور، البشائر، البيان، التوفيق، الحجاز، الحمدانية، الرحمانية، الرياض، الصالحية، الصفحة، الصفوة، الفروسية، الفلاح، المودة، الندى، الوداد، الوفاء، صناعي»، وتم رصد 113 موقعاً بنسبة 13.7% ضمن نطاق بلدية أبرق الرغامة الفرعية وتتبعها 8 أحياء «الحفنة، الرغامة، الشروق، العسلاء، القوس، النخيل، الواحة، مريخ».

وتم رصد 74 موقعا ضمن نطاق بلدية بريمان الفرعية بنسبة 9%، وتضم 13 حيا «الأجواد، التلال، الحجاز، الرواسي، الريان، السامر، العسلاء، الكوثر، المنار، المنتزه، أم حبلين الشرقية، أم حبلين الغربية، بريمان»، ورصدت بلدية البلد الفرعية 33 موقعاً لتكاثر الحشرات بنسبة 4% وتقع ضمن نطاقها 9 أحياء «البغدادية الشرقية، البغدادية الغربية، البلد، السبيل، الصحيفة، العمارية، الكندرة، الهنداوية، ميناء جدة الإسلامى»، فيما رصدت بلدية خزام الفرعية في جانب المكافحة الحشرية 14 موقعا رُصد بها تكاثر حشري بنسبة 1.7% وتقع في نطاقها 8 أحياء «الثعالبة، الفاروق، القريات، النزلة الشرقية، النزلة اليمانية، بترومين، غليل، مدائن الفهد»، كذلك رصدت الفرق المختصة ببلدية ذهبان الفرعية 8 مواقع لتجمعات المياه التي تضم 24 حيا.

وأكد المتحدث باسم أمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ«دوت الخليج» أن فرق المكافحة تعمل على معالجة كل المواقع المرصودة لمواقع تجمعات المياه وتباشر أعمال الرش مرتين أسبوعياً، بشكل متواصل من بداية رصدها لأي تجمعات للمياه حتى لا تتحول إلى بؤر للتكاثر ضمن نطاق 19 بلدية فرعية، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن جهود البلديات الفرعية في القضاء على المظاهر السلبية ومهددات البيئة من حشرات وغيرها وفي مجال مكافحة البعوض المسبب لحمى الضنك.

823 موقعا ضمن نطاق 7 بلديات فرعية

364 بلدية أبحر الفرعية

217 طيبة الفرعية

113 أبرق الرغامة

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74 بريمان

33

بلدية البلد

14

بلدية خزام

8 ذهبان