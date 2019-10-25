السعودية اليوم / مصر تشارك في القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز في أذربيجان



القاهرة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

تشارك مصر بوفد يرأسه وزير الخارجية سامح شكري في القمة الـ 18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، التي تبدأ فعالياتها غدًا في مدينة باكو عاصمة أذربيجان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في تصريح اليوم، أن شكري سيلقى كلمة أمام القمة تتناول الأوضاع الإقليمية والرؤية المصرية لمواجهة التحديات على الساحة الدولية وفي مقدمتها الإرهاب ومخاطرة.

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