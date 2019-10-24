شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: اتفاق وشيك بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والان مع التفاصيل

كشف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير أن اتفاقا وشيكا سيعقد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الجبير في حديث إلى صحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، إن الاتفاق بين حكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لإنهاء الأزمة في الجنوب بات وشيكا.

من جهة أخرى، رأى الجبير أن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران، بل إن سياسة الضغوط القصوى لا تزال السبيل الوحيد لدفعها إلى طاولة المفاوضات.