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شكرا لقرائتكم الإقامة المميزة: 2% تخفيض على الرسوم في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الإقامة المميزة: 2% تخفيض على الرسوم في هذه الحالة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مركز الإقامة المميزة أن المتقدم للحصول على الإقامة المميزة، يحصل على تخفيض 2% بصورة تراكمية عند دفعه الرسوم مقدمًا لأكثر من سنة واحدة.
وأوضح المركز، في بيان عبر حسابه الرسمي، أن الدفع المقدم لرسوم الإقامة المميزة محددة المدة للسنة الأولى تكون (100 ألف ريال)؛ لكن في حال الدفع مقدمًا لرسوم سنتين تكون 198,039 ريالًا، ولثلاث سنوات 294,156 ريالًا، ولأربع سنوات 388,388 ريالًا، ولخمس سنوات 480,733 ريالًا.
الجدير بالذكر أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الإقامة المميزة منتصف نوفمبر المقبل، وذلك بعد 5 شهور من بدء استقبال طلبات الراغبين في الحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.
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