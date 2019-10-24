- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت إدارة "تعليم الرياض"، لـ"الخليج 365"، عن حقيقة إحدى الثانويات الواقعة بحي الشفاء جنوب العاصمة، والتي صعدت للترند أمس عبر هشتاق حمل اسم: مطالبات الطالبات، موضحة أنها تحتاج فقط لبعض الصيانة للكهرباء.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم "تعليم الرياض"، علي الغامدي، إن أعمال الصيانة بدأت في المدرسة منذ يوم اليوم الخميس من قبل المختصين، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل فقط في صيانة الكهرباء.
وحول ما إذا كان قد تم تعليق الدراسة حتى الانتهاء من الأعمال، نفى "الغامدي" ذلك، مبيناً أنها مستمرة.وزارة التعليم تعليم الرياض
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 11:58 PM
نفى تعليق الدراسة بها لحين الانتهاء منها
كشفت إدارة "تعليم الرياض"، لـ"الخليج 365"، عن حقيقة إحدى الثانويات الواقعة بحي الشفاء جنوب العاصمة، والتي صعدت للترند أمس عبر هشتاق حمل اسم: مطالبات الطالبات، موضحة أنها تحتاج فقط لبعض الصيانة للكهرباء.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم "تعليم الرياض"، علي الغامدي، إن أعمال الصيانة بدأت في المدرسة منذ يوم اليوم الخميس من قبل المختصين، مشيراً إلى أن المشكلة تتمثل فقط في صيانة الكهرباء.
وحول ما إذا كان قد تم تعليق الدراسة حتى الانتهاء من الأعمال، نفى "الغامدي" ذلك، مبيناً أنها مستمرة.
، بعد صعودها الترند.. "تعليم الرياض" يكشف حقيقة أعمال الصيانة بـ"ثانوية الشفاء" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صعودها الترند.. "تعليم الرياض" يكشف حقيقة أعمال الصيانة بـ"ثانوية الشفاء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.