، يترأسها "نقشبندي".. إقامة دورة المعلق الرياضي الأولى بدبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - على جائزة الراحل (زاهد قدسي) في نسختها الـ16

أعلنت اللجنة المشرفة على جائزة الراحل المعلق السعودي زاهد قدسي يرحمه ﷲ برئاسة الدكتور نبيل نقشبندي رئيس مجلس أمناء الجائزة عن إقامة دورة المعلق الرياضي الأولى بدبي.

من جانبه أوضح الزميل علاء الفهمي المستشار الإعلامي للجائزة بأن الدورة ستعقد في 7 نوفمبر الشهر المقبل ولمدة ثلاثة أيام في مدينة دبي وبتنظيم ورعاية شركة ميدياغيت الشريك والراعي الإستراتيجي للجائزة وتأتي الدورة قبل موعد الحفل السنوي للجائزة في النسخة16 والمقامة بالقاهرة في 15 نوفمبر لإعلان الفائز بجائزة أفضل معلق عربي.

وستشهد الدورة حضور أسماء كبيرة كمدربين للدورة وفي مقدمتهم المعلق علي سعيد الكعبي والدكتور نبيل نقشبندي رئيس مجلس أمناء الجائزة والخبير التحكيمي خليل جلال الدولي السابق والمحاضر الآسيوي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، ومدرب تطوير مهارات لغة التواصل والتحدث الدكتور خالد فؤاد.

يذكر بأن الاشتراك متاح للراغبين في الحصول على الدورة بشهادات معتمدة من حكومة دبي, والتسجيل عن طريق الرابط على حساب الجائزة بتويتر أو موقع الجائزة على الإنترنت.زاهد قدسي نبيل نقشبندي سعيد الكعبي خليل جلال علاء فهمي المعلق الرياضي