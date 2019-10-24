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أقامت إدارة مرور محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، مبادرة "الدراجات النارية وعي وقيادة آمنة" وذلك بجامعة الأعمال والتكنولوجيا.
وتفصيلاً، حضر مجموعة من قادة الفرق الرسمية المسجلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب ذلك تطبيق عملي لبعض مهارات القيادة الآمنة بوساطة قادة الفرق ولاقت المبادرة تفاعل جميع الحضور، حيث عبّر جميع الدراجين عن شكرهم لمرور جدة كما طلبوا تكرار مثل هذه المبادرات في المناطق الأخرى، كما قام قادة الفرق بنشر ملخص المبادرة على كل الدراجين التابعين لمجموعاتهم من أجل نشر الوعي والفائدة.
وأعرب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن شكره وتقديره لمرور جدة على مساهمتها في رفع الوعي المروري.
الأمن العام المرور مرور جدة الدراجات النارية وعي وقيادة آمنة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441 11:42 PM
بمشاركة مجموعة من قادة الفرق المسجلة في الاتحاد السعودي للسيارات"مرور جدة" يقيم مبادرة "الدراجات النارية وعي وقيادة آمنة" بجامعة الأعمال
أقامت إدارة مرور محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، مبادرة "الدراجات النارية وعي وقيادة آمنة" وذلك بجامعة الأعمال والتكنولوجيا.
وتفصيلاً، حضر مجموعة من قادة الفرق الرسمية المسجلة في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحب ذلك تطبيق عملي لبعض مهارات القيادة الآمنة بوساطة قادة الفرق ولاقت المبادرة تفاعل جميع الحضور، حيث عبّر جميع الدراجين عن شكرهم لمرور جدة كما طلبوا تكرار مثل هذه المبادرات في المناطق الأخرى، كما قام قادة الفرق بنشر ملخص المبادرة على كل الدراجين التابعين لمجموعاتهم من أجل نشر الوعي والفائدة.
وأعرب الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عن شكره وتقديره لمرور جدة على مساهمتها في رفع الوعي المروري.
، "مرور جدة" يقيم مبادرة "الدراجات النارية وعي وقيادة آمنة" بجامعة الأعمال ،
المصدر : الخليج 365
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