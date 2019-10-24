، أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ،

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تسلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440هـ.
واشتمل التقرير الذي سلّمه لسموهما، مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، تفصيلاً عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج؛ إذ بلغ عدد المكالمات الصوتية 364 مليون مكالمة، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38,9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابايت متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك، وبلغت سرعة تنزيل البيانات 44 ميجابايت في الثانية بزيادة تعادل ما نسبته 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واحتوى التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم، وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم انخفاضًا بنسبة 22.7 %، فيما تمّ تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز
أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلوماتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-24
تسلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440هـ.
واشتمل التقرير الذي سلّمه لسموهما، مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، تفصيلاً عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج؛ إذ بلغ عدد المكالمات الصوتية 364 مليون مكالمة، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38,9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابايت متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك، وبلغت سرعة تنزيل البيانات 44 ميجابايت في الثانية بزيادة تعادل ما نسبته 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واحتوى التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم، وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم انخفاضًا بنسبة 22.7 %، فيما تمّ تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
11:06 PM
خلال موسم الحج بزيادة استهلاك البيانات بنسبة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام
تسلّم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حج 1440هـ.
واشتمل التقرير الذي سلّمه لسموهما، مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة سعد الشنبري، تفصيلاً عن مؤشرات أداء شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات خلال موسم الحج؛ إذ بلغ عدد المكالمات الصوتية 364 مليون مكالمة، فيما بلغ إجمالي استهلاك البيانات 38,9 ألف تيرابايت طيلة الموسم بزيادة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ معدل استهلاك الفرد 352 ميجابايت متجاوزًا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 180 ميجابت للمشترك، وبلغت سرعة تنزيل البيانات 44 ميجابايت في الثانية بزيادة تعادل ما نسبته 67 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واحتوى التقرير نبذة عن أعمال معالجة تداخلات الطيف الترددي في المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وإجراء المسح الفني الميداني للنطاقات الترددية المخصصة لمقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة حول الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمنافذ الرسمية لعبور الحجاج؛ لضمان عدم وجود تداخلات قد تؤثر على أداء وجودة خدمات الاتصالات، وعدم تأثر خدمات الاتصالات بالظروف الجوية المتغيرة أثناء الموسم، وسجل معدل البلاغات الواردة عن خدمات الاتصالات في هذا الموسم انخفاضًا بنسبة 22.7 %، فيما تمّ تنفيذ 121 جولة تفتيشية لمنافذ بيع مقدمي الخدمة للتأكد من التزامهم بالأنظمة والقوانين.
، أمير مكة ونائبه يتسلمان التقرير الختامي للخطة التشغيلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ،
المصدر : الخليج 365
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