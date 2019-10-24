للعاملين بالمملكة : تأشيرة سعودية جديدة تصدرها السعودية قريبًا

من بين الأخبار المفرحة للعاملين في المملكة خبر صدور تأشيرة سعودية جديدة ” تأشيرة مضيف ” والتي من المقرر انطلاقها قريبًا بالمملكة، حيث ذكرت القناة السعودية أن المديرية العامة للجوازات في السعودية بالتعاون مع وزارة الحج تدرس اليوم آلية إدراج خدمة جديدة هي خدمة تأشيرة مضيف من خلال نظام ابشر، حيث تسمح تلك الخدمة الجديدة لكل من المواطنين والمقيمين الوافدين بعمل استضافة لأي فرد على كفالتهم الخاصة لمدة تصل حتى تسعين يومًا وقالت المديرية أن التأشيرة الجديدة ستكون متاحة خلال أيام.

تأشيرة سعودية جديدة ” تأشيرة مضيف “

تم الإشارة إلى أن الحج والجوازات تعمل الآن من أجل إقرار التأشيرة والتي من شأنها تسمح للمضيفين بحرية الحركة وحرية اختيار السكن إما بفندق أو بشقة سكنية أو داخل مسكن المستضيف، وقالت الصحيفة أن الشكل الأول للوثيقة بأن التكلفة المبدئية تعادل 500 ريال للفرد مع إمكانية تكرار تأشيرة الاستقدام من ثلاث لخمس معتمرين.

سوف تصدر التأشيرات للمواطن من السجل المدني و للشخص المقيم على الإقامة، وسوف تقوم لأقارب المقيمين من الدرجة الأولى، ويُسمح للمواطنبن باستضافة ما يشاؤون ويتوجب عليهم رعاية المستضفين حتى المغادرة.

هذا وقد أتاحت المملكة مؤخرًا التأشيرة السياحية والتي بلغت رسومها مقدار 440 ريال ويتم منحها من خلال المنصة الإلكترونية أو تُمنح لبعض الجنسيات بالمطار، وتكون صالحة لمدة عام من وقت إصدارها لمن بلغوا 18 عام وتحت 18 عام لابد من موافقة ولي الأمر.