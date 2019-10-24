بالصور: أمير منطقة جازان يعزي ذوي الشهيد الرقيب أول “عتودي”

قدَّم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر اليوم الخميس، خالص التعازي والمواساة، لوالد وذوي الشهيد رقيب أول ضيف الله بن إبراهيم عتودي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وأعرب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مضيفًا أن ما تقوم به القطاعات العسكرية واجب ديني ووطني وبطولي كبير، فيما أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم على المواساة، معربين عن فخرهم بابنهم الذي استشهد في ميدان العز والكرامة. وقد أدى محافظ الدرب وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع قرية أبو العشر التابعة لمحافظة الدرب، صلاة الميت على الشهيد رقيب أول ضيف الله بن إبراهيم محمد عتودي، والذي استشهد بمنطقة جازان وقدم المحافظ تعازيه لذوي الشهيد.