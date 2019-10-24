«سايتك» يطلق مهرجان العلوم والتقنية بالمنطقة الشرقية

يطلق مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك) فعاليات مهرجان العلوم والتقنية في دورته الحادية عشرة، والذي سيبدأ يوم الأحد 27 أكتوبر 2019م، ويستمر لمدة سبعة أيام، على فترتين صباحية من 9 إلى 12 ظهرًا، ومسائية من 4 إلى 9 مساءً، تحت رعاية مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد.

ويتناول المهرجان تجارب علمية ذاتية (العلوم من حولنا)، ومعرض مشاريع علمية يقدمها الطلاب والطالبات (ابتكارات)، وورش علمية (منصة الإبداع)، وعرض لمبادرات شباب العلوم، وقد تم مشاركة الطلاب والطالبات من المرحلة الثانوية والمتوسطة بورش عمل استباقية تنوعت ما بين الذكاء الصناعي والروبوت.

ويتميز المهرجان هذه السنة بمشاركة جائزة الملك فيصل ضمن منصة الإبداع التي سوف يشارك بها عديد من الجهات الحكومية والخاصة لطرح عديد من المشاريع العلمية الحديثة وإطلاق مبادرة (شباب العلوم) التي تتضمن تأهيل جيل جديد من الشباب والباحثين ومناقشة أفكارهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ويقدم المهرجان ورش وأوراق عمل متنوعة تعنى بالعلوم والتقنية، حيث سيقدم صالح الربيعة، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورقة عمل بعنوان (التعريف بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية)، فيما يقدم محمد الحمزي، من هيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس) ورقة عمل بعنوان (اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي)، ويسلط عائض الشمراني، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الضوء من خلال ورقته على (الأمن السيبراني)، ويستعرض عبدالله الخضير، من مركز «ذكاء» ورقة عمل بعنوان (الذكاء الصناعي)، بينما يقدم محمد الحمام، من مركز للاستشارات التعليمية، ورقة عمل بعنوان (البوصلة المهنية).

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كما يتناول المهرجان، ورش عمل مقدمة للطلبة والطالبات في المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية والآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، حيث تقدم جمعية مهندسي البترول لمدة ثلاثة أيام ورشة حول (تجارب علمية في هندسة البترول وعلوم الارض) توضح أهم المفاهيم والأسس للتجارب العملية، وتقدم قافلة المستقبل ورشة عمل حول (التصنيع الرقمي) وستتناول الورشة مقدمة عن التصنيع الرقمي وتطبيق عملي للمنزل الذكي.

وسيقدم مركز أبحاث الربوتات بجامعة الملك سعود ورشة عمل حول (تصميم وبناء الروبوت من الصفر– تصميم وبرمجة) مستهدفين طلاب المرحلة الثانوية، أمّا منصة المستقبل فستقدم ورشة عن (تقنيات الواقع الافتراضي VR) لجميع الفئات العمرية من النساء، فيما يقدم مركز للعلوم والاستشارات التعليمية ورشة عمل (اكتشاف الميول المهنية) والتعرف على نقاط القوة وطرق التواصل مع الآخرين.

وأكد وليد الرشيد، مساعد مدير مركز «سايتك»، أن مهرجان العلوم والتقنية الحادي عشر يأتي ضمن أهداف المركز العلمية والمعرفية في خدمة وتوعية المجتمع، وكذلك دعم وتعزيز دور السياحة الداخلية والترفيه بالمنطقة الشرقية، ويعد المهرجان ظاهرة سنوية علمية تحفيزية هي الأولى من نوعها في المملكة إذ يهتم إلى تقديم العلوم والتكنولوجيا بطريقة تفاعلية وشيقة للطلبة خاصة، وأفراد المجتمع بشكل عامّ.