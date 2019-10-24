«مدني المدينة» يهيب بالمواطنين والمقيمين عدم الخروج إلا في الضرورة

حذرت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، المواطنين والمقيمين، من مخاطر التقلبات الجوية.

وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني إن هيئة الأرصاد، نبهت من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية، بدءًا من الحادية عشرة صباح الخميس، وحتى العاشرة من مساء اليوم نفسه على المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية - العيص - العلا - بدر - خيبر -وادي الفرع - ينبع).

وأهاب الجهني بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني الكلادينج، بالإضافة لمتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد وحماية البيئة .

وأكد الجهني اتخاذ مدني المدينة كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية .