الجهني: ظهور سحابة الكامل شمال مكة والساعات المقبلة تشهد ذروة الحالة الممطرة

أكد الباحث في مجال الظواهر المناخية، زياد الجهني، اليوم الخميس، ظهور البروق في سماء مدينة جدة، مطالبًا بتفعيل متابعة التنبيهات الخاصة بالحالة الجوية، نظرًا لظهور «سحابة الكامل» شمال مكة، والمعروفة بأمطارها الغزيرة المصحوبة بحبات البرد.

وقال الجهني -بسلسلة تغريدات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «تظهر البروق في الأفق الغربي لمدينة جده بعد قليل».

وتابع الجهني، إننا ندخل في ذروة وقوة الحالة الممطرة خلال الساعات القادمة حتى صباح السبت، ولا تزال منطقة البحر ألأحمر هي الأكثر نشاطًا، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لأجواء الطقس يشهد أول منخفض جويّ، حيث تصاعد وتيرة وغزارة الحالة الجوية خلال ساعات وسط البحر الأحمر.

Advertisements

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، اليوم الخميس، عدم استقرار الأجواء ابتداءً من اليوم حتى السبت المقبل، على مناطق المملكة، مشيرةً إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تصحبها زخّات من البرد أحيانًا، ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كم/ ساعة أو أكثر، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة، أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية لـ«الوجه وأملج وينبع»، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة).

كما توقعت الهيئة أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، على منطقتي القصيم ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية (رابغ وجدة)، كما تستمر الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير وجازان والباحة خلال الفترة نفسها.