قائد القوات البحرية الملكية يزور كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة

زار قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، اليوم الخميس، كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة.
وكان في استقبال قائد القوات، لدى وصوله، قائد الكلية اللواء الركن محمد بن جدوع الرويلي وهيئة الركن، واستمع إلى إيجاز عن الكلية.
عقب ذلك، التقى قائد القوات، ضباط القوات البحرية المعلمين والدارسين من جميع الدورات بالكلية، حيث وجّه لهم كلمة، حثّهم فيها على الاستفادة من المعارف والعلوم التي يتلقونها أثناء دراستهم، التي تُسهم في تطور قواتنا المسلحة وأهمية بناء القادة.
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