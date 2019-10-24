هايبرلوب ون تتوقع زيادة الناتج المحليّ السعوديّ 4 مليارات دولار وتوفير 124 ألف فرصة عمل

أعلنت الشركة الرائدة عالميًّا في تكنولوجيا فيرجن هايبرلوب ون اليوم الخميس عن نتائج دراسة استراتيجية لبناء أول مسار على مستوى العالم لاختبار واعتماد تكنولوجيا هايبرلوب في المملكة فيما وضعت الدراسة أيضًا خططًا لمركز بحث وتطوير ومنشأة تصنيع تدعم تطوير هذه التكنولوجيا

وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية فمن المتوقع أن يدعم مشروع فيرجن هايبرلوب عددًا من الركائز الاقتصادية والاجتماعية لرؤية 2030 بما في ذلك التوسع في قطاع النقل وتطوير البنية التحتية الحضرية وتنمية قطاعات اقتصادية حديثة قائمة على التكنولوجيا

وفي هذا الإطار قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب ون سلطان أحمد بن سليم: تسلط الدراسة الضوء على أن نظام هايبرلوب يتجاوز كونه وسيلة فائقة السرعة لنقل الأفراد والبضائع حيث أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي بين المشروع وأجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة بالمملكة ومع وضع ذلك في الاعتبار يسرنا أن نسلّط الضوء على هذه الرؤية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار وأن نستمر في محادثاتنا مع عديد من أصحاب المصلحة

وسيتم افتتاح مركز فيرجن هايبرلوب ون في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عام 2020 إذا تم الحصول على الموافقات اللازمة وسيضم مسار اختبار متكامل وستشمل مهامّه استكشاف جدوى إنشاء مركز للتصنيع ومنشأة للتشغيل لوضع المملكة في طليعة تطوير تكنولوجيا هايبرلوب على مستوى العالم

وأوضحت الدراسة الاستراتيجية للمشروع كيف أنه سيعزز مركز التميز الاقتصاد المحلي من خلال المساهمة في توفير أكثر من 124000 فرصة عمل محلية قائمة على التكنولوجيا بحلول عام 2030 ودعم قطاع التكنولوجيا من خلال دمج التقدم في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي وتحقيق زيادة متوقعة بقيمة 4 مليارات دولار في إجمال الناتج المحلي للمملكة بحلول عام 2030

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من جهته قال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد لنجاوي: وضعت المملكة استراتيجية واضحة لتنويع وتنمية الاقتصاد من خلال رؤية 2030 ويعد استقطاب الشركات التكنولوجيا الرائدة مثل فيرجن هايبرلوب ون إلى مركز الابتكار والتطوير الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مؤشرًا مهمًّا على ما ستحققه خططنا من نتائج مؤكدًا أن تأسيس مركز التميز الموجود في الوادي الصناعي سيدعم توفير فرص العمل والربط بين المدن والأفراد في المملكة إلى جانب تحفيز عمليات البحث والتطوير والاستثمار في التكنولوجيا الذي سيشكل أساس اقتصاد المملكة في المستقبل

وأضاف لنجاوي: ترسخ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مكانتها بصورة سريعة كوجهة استراتيجية للشركات الساعية إلى التوسع في سوق المملكة والمنطقة واستقطبت المدينة بالفعل أكثر من 118 شركة محلية وعالمية رائدة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن هايبرلوب ون جاي والدر: تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في المملكة العربية السعودية نتيجة طموح مشترك يهدف إلى تسخير قوة التكنولوجيا لتحقيق مزيد من التقدم في قطاع النقل مشيرًا إلى أن السوق السعودي أظهر جاهزيته لتبني الابتكار بهدف تحقيق أهداف السفر المستدام الموفر للطاقة والذي سيكون له تأثير هائل على الاقتصاد والمجتمع وأضاف والدر: تحدد هذه الدراسة أطر عمل لتطوير نظام فيرجن هايبرلوب ون وابتكار منظومة جديدة وفريدة من نوعها وتوفير فرص العمل ودعم تطوير وتواصل الأفراد في مختلف أنحاء المملكة

وفي معرض تعليقه على مركز التميز قال جاي والدر: نقوم من خلال تكنولوجيا فيرجن هايبرلوب ون بتحويل الإلهام إلى ابتكارات فعلية لقد طورنا تكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع كما أننا نبني شبكة قوية من الشركاء في القطاعين العامّ والخاصّ الملتزمين بجعل تكنولوجيا هايبرلوب بمثابة محفز لثورة قطاع النقل خلال السنوات المقبلة

وتقدم الدراسة الاستراتيجية للمشروع تحليلًا للأثر الاقتصادي لمركز التميز وعملية تطوير فيرجن هايبرلوب ون الأوسع في المملكة مع التركيز بشكل خاص على نمو سلاسل توريد هايبرلوب وتسريع الابتكار في مختلف أنحاء المملكة وتقيم الدراسة أيضًا المقاييس على المدى القريب والبعيد وتنظر في الدور الذي يمكن أن يلعبه مركز التصنيع وسلاسل الإمداد المحلية والعالمية اللازمة لتسهيل التنمية الصناعية من هذا النوع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية