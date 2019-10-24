«الجوازات» توضح إمكانية إصدار جواز السفر لأفراد العائلة حال وجود مخالفات على رب الأسرة

أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف أفراد العائلة من إصدار أو تجديد جواز السفر، في حال وجود مخالفات مرورية مسجلة على رب الأسرة.

وتلقّت المديرية، عبر حسابها الرسمي، «الجوازات- أبشر»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من أحد متابعيها قال فيه، «عندي مخالفات وأريد تجديد جواز سفر زوجتي، فهل يلزم سداد المخالفات المرورية؟».

وردَّت «مديرية الجوازات»، بأن «المخالفات المرورية المسجلة على سجلّ رب الأسرة، لا تُعيق إجراء طلب إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد أفراد العائلة، علمًا بأن إجراء تجديد جواز سفر الزوجة يتم من خلال حسابها عبر منصة أبشر».