محافظ عيون الجواء يدشن حملة أرض القصيم خضراء

دشن محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف حملة أرض القصيم خضراء في مرحلتها الخامسة التي أطلقها أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل. وجهزت بلدية المحافظة عددا من المواقع لتنفيذ الحملة واستزراع الأشجار، حيث قام العساف وبمشاركة رئيس البلدية المهندس نداء بن ماضي الحربي وعدد من مديري الجهات الحكومية وطلاب المدارس بعملية غرس الشتلات. وأكد العساف أن الحملة مستمرة لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة لتسهم في إيجاد بيئة صحية، ولتكون أرض القصيم خضراء بتكاتف وتضافر الجهود بين الجميع. وبين أن تنفيذ الحملة يستهدف الحفاظ على الغطاء النباتي وتوسيع الرقعة الخضراء وتعزيز ثقافة التشجير لدى أفراد المجتمع، وأشار إلى أن الحملة ستنفذ في المتنزهات العامة والمتنزهات البرية ومداخل المحافظة ومراكز أوثال وغاف الجواء وروض الجواء وعلى طريق القصيم حائل السريع. وأوضح رئيس بلدية محافظة عيون الجواء، أنه تم غرس أكثر من 15000 شتلة منذ انطلاق الحملة في مراحلها الأولى مؤكدا أن البلدية بالتعاون مع المحافظ والجهات الحكومية تسعى إلى غرس كمية مماثلة في المواقع المستهدفة، وبين أن الشتلات ستكون مناسبة للبيئة وطبيعة الأرض وذات عوائد إيجابية وبيئية، ولا تستنزف كميات كبيرة من المياه.



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