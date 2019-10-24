السعودية اليوم / وكيل وزارة التعليم للتعليم العام يطلع على تطبيق مشروع المهارات الرقمية



الرياض 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

زار وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل اليوم مجمع الأمير سلطان التعليمي، يرافقه وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان آل ثنيان ومدير شركة تطوير لتقنيات التعليم الدكتور يوسف العوهلي، للاطلاع على تطبيق مشروع المهارات الرقمية وتنفيذه في المرحلة الابتدائية.

ويهدف المشروع لزيادة دافعية الطلاب نحو الاستخدام الجيد للتقنية ونشر الوعي الرقمي وزيادة النمو المعرفي والمهاري لدى الطلاب في التقنية، وتنمية مهارة التفكير وحل المشكلات، وإعداد جيل صانع للتقنية ومعزز لمفهوم الابتكار الرقمي.

واطلع الدكتور المقبل خلال الجولة على تطبيق المشروع وتنفيذه على أرض الميدان، وتفاعل الطلاب في الحصص الدراسية والمنصة التعليمية والتدريبية والورش الخاصة بالمشروع التي تسهم في مجملها بتحسين نواتج التعلم تحت أسس رقمية متينة.

كما اطلع الدكتور المقبل على المبادرة المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "المعمل المتنقل" الذي يهدف لصنع محتوى تقني مبتكر، وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس باستخدام التكنولوجيا الرقمية، لتشجيع الطلاب على الصناعة والابتكار، حيث يحتوي المعمل على برمجة الريبورت والواقع الافتراضي والطباعة ثلاثية الأبعاد وبعض الدوائر الإلكترونية.

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21:47ت م

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