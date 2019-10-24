السعودية اليوم / الصحة العالمية تعلن القضاء على اثنيتن من أصل ثلاث سلالات من فيروس شلل الأطفال



الأمم المتحدة 25 صفر 1441 هـ الموافق 24 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت لجنة مستقلة من الخبراء القضاء على فيروس شلل الأطفال البري من النمط 3 في جميع أنحاء العالم، بعد القضاء على الجدري وفيروس شلل الأطفال البري من النمط حيث وصفت المنظمة الإعلان بأنه إنجاز تاريخي للإنسانية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي يرأس المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال : إن القضاء على شلل الأطفال سيشكل علامة فارقة بالنسبة للصحة العالمية، مؤكداً التزامه التام بضمان توفير جميع الموارد اللازمة للقضاء على جميع سلالات فيروس شلل الأطفال.

وحث الدكتور غيبريسوس جميع أصحاب المصلحة والشركاء الآخرين على مواصلة المسيرة حتى يتحقق النجاح النهائي في القضاء على شلل الأطفال.

وخلال احتفال أقيم اليوم في مقر منظمة الصحة العالمية، قدّم رئيس اللجنة العالمية المستقلة للإشهاد على استئصال شلل الأطفال البروفيسور ديفيد ساليسبري الشهادة الرسمية لاستئصال النمط 3 للدكتور أدهانوم غيبريسوس.

ووصف البروفيسور ساليسبري القضاء على فيروس شلل الأطفال البري من النوع 3 عالميًا بالإنجاز المهم، مضيفًا أنه يجب أن يعيد تنشيط عملية الاستئصال ويوفر الدافع نحو الخطوة الأخيرة وهي القضاء على فيروس شلل الأطفال البري من النمط 1.

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