، "بخاري": 2088 مواطناً تم إجلاؤهم من لبنان منذُ اندلاع الاحتجاجات ،

محمد بن مسعود - الدمام - السفارة السعودية في لبنان تجدد نداءها للمواطنين بسرعة التواصل معها

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري: إن‎ عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مُنذُ اندلاع الاحتجاجات في لبنان في السابع عشر من أكتوبر الحالي بلغ 2088، وفقًا لخطة إدارة الطوارئ والأزمات، وذلك على عدد من شركات الطيران إلى القاهرة وعمان والكويت ومناطق سعودية.

وأضاف "بخاري" أن العمل جار على حصر الطلاب السعوديين الذين يدرسون على حسابهم الخاص في لبنان؛ حيث وصل العدد ما بين ٢٢٠ إلى ٢٥٠ طالبًا، إضافة إلى ١٠ طلاب آخرين يدرسون على حساب وزارة التعليم.

وجددت السفارة السعودية في لبنان نداءها لجميع السعوديين الذين لم يغادروا المناطق اللبنانية حتى الآن؛ بسرعة الاستجابة ومراجعة السفارة والتواصل معها عاجلاً؛ لاستكمال عمليات الإجلاء استعداداً لمغادتهم، وذلك لضمان سلامتهم، مشيرة إلى أنها قدمت كل سبل الراحة للمواطنين الراغبين في العودة من حيث السكن والإعاشة والطيران.

يأتي ذلك في أعقاب أحداث المظاهرات التي عمت المدن اللبنانية، ونجم عنها إغلاق الشوارع، وتكسير واجهات المحلات، وفوضى عارمة.احتجاجات لبنان احتجاجات في بيروت السفارة السعودية في بيروت السفير السعودي بالجمهورية اللبنانية وليد بخاري