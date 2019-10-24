، الجمّاز: إعادة هندسة إجراءات الرخص الإنشائية وثيقة تأمين للمباني قريبًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
عقدت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم؛ ورشة عمل متخصّصة حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدّمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية.
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز؛ أنّ وزارته تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الإنشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصّة واحدة ومعتمدة وميسّرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.
وأوضح الدكتور الجمّاز أنّ الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ"شهادة الإشغال"، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصّة "بلدي"، موضّحاً قيام الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد لاعتماد سياسة المفتش الشامل، والتي يتمكّن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمّت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرةً.
وأعلن الجمّاز اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها بتاريخ 20 ديسمبر 2019، وتهدف البوليصة لحماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها؛ مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدة على البيانات المقدّمة من إجراءات التفتيش والمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع.كود البناء السعودي وزارة الشؤون البلدية والقروية وزارة الطاقة الدفاع المدني الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
الجمّاز: إعادة هندسة إجراءات الرخص الإنشائية وثيقة تأمين للمباني قريبًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-24
عقدت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم؛ ورشة عمل متخصّصة حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدّمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية.
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز؛ أنّ وزارته تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الإنشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصّة واحدة ومعتمدة وميسّرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.
وأوضح الدكتور الجمّاز أنّ الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ"شهادة الإشغال"، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصّة "بلدي"، موضّحاً قيام الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد لاعتماد سياسة المفتش الشامل، والتي يتمكّن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمّت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرةً.
وأعلن الجمّاز اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها بتاريخ 20 ديسمبر 2019، وتهدف البوليصة لحماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها؛ مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدة على البيانات المقدّمة من إجراءات التفتيش والمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع.
24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
08:14 PM
"البلدية" تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء واستبدالها بـ"شهادة الإشغال"
عقدت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة والدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم؛ ورشة عمل متخصّصة حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدّمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية.
وكشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجمّاز؛ أنّ وزارته تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الإنشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصّة واحدة ومعتمدة وميسّرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.
وأوضح الدكتور الجمّاز أنّ الوزارة تعتزم إلغاء شهادة إتمام البناء، واستبدالها بـ"شهادة الإشغال"، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصّة "بلدي"، موضّحاً قيام الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد لاعتماد سياسة المفتش الشامل، والتي يتمكّن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمّت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرةً.
وأعلن الجمّاز اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها بتاريخ 20 ديسمبر 2019، وتهدف البوليصة لحماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها؛ مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدة على البيانات المقدّمة من إجراءات التفتيش والمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع.
، الجمّاز: إعادة هندسة إجراءات الرخص الإنشائية وثيقة تأمين للمباني قريبًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الجمّاز: إعادة هندسة إجراءات الرخص الإنشائية وثيقة تأمين للمباني قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.