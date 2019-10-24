، زين السعودية تواصل تحقيق نتائج مالية إيجابية للربع الخامس على التوالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - 380 مليون ريال صافي أرباح الشركة خلال تسعة أشهر من 2019

حققت "زين السعودية" 380 مليون ريال صافي أرباح خلال تسعة أشهر الأولى من 2019 مقابل صافي خسارة قدرها 67 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مواصلة بذلك الأداء المالي المميز والإنجازات التي حققتها مؤخراً مساهمة في زيادة تنافسيتها، وتوسيع قاعدة مشتركيها وتعزيز حضورها في السوق.

فقد بلغت إيرادات "زين السعودية" خلال الربع الثالث من 2019 إيرادات قيمتها 2,008 مليون ريال بنمو نسبته 2.86% مقارنة بـ 1,952 مليون ريال خلال ذات الربع من العام 2018.

وواصلت الشركة تسجيل صافي أرباحها للربع الخامس على التوالي، حيث بلغت 121 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقابل صافي ربح قدره 48 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق. ليضاف إلى سلسلة النجاحات المالية التي شهدتها الشركة منذ بداية العام الحالي وإلى نتائج النصف الأول.

كما سجلت الشركة أعلى إيرادات خلال تسعة أشهر في تاريخها حيث بلغت 6,158 مليون ريال سعودي مقابل 5,484 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 12.29٪ وتحسنت الشركة على معدلات النمو في الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) في الربع الثالث لتصل إلى 949 مليون ريال سعودي والتي تمثل 47٪ من الإيرادات، مقابل 728 مليون ريال سعودي والتي تمثل 37٪ من الإيرادات خلال الربع المماثل من العام السابق.

وفي تعليقه على النتائج قال رئيس مجلس إدارة "زين السعودية" الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير أن "النتائج المالية المحققة خلال الربع الثالث من العام الحالي عززت الأداء المالي الإيجابي الذي تشهده الشركة منذ بداية العام والذي يدل بوضوح على نجاح إستراتيجية الشركة ورؤيتها." ولفت إلى أن "زين السعودية تبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل استمرار نمو قطاع الاتصالات في المملكة من خلال تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة وبما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتحوّل إلى اقتصاد معرفي متنوع."

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر أن "نجاح الشركة في الحفاظ على نمو جيد في نتائجها وعملياتها التشغيلية كان نتيجة مباشرة لزيادة في الإيرادات بقيمة 56 مليون ريال سعودي والناتجة عن زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة، بالإضافة إلى تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجارياً من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من 15٪ إلى 10٪."

وأبدى "الدغيثر" تفاؤله باستمرار هذا المنحى التصاعدي في النتائج المالية للشركة مدعوماً بمواصلة الشركة الاستثمار في الخدمات والتقنيات الجديدة والتي كان آخرها إطلاق المرحلة الأولى من خدمات شبكة الجيل الخامس (5G) تجارياً والتي شملت تغطيتها 23 مدينة بالمملكة من خلال 2200 برج، وهي ثالث أوسع تغطية للجيل الخامس في العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، على أن تصل مع نهاية العام إلى 26 مدينة تتم خدمتها عبر 2600 برج.

وأضاف: سوف تعتمد "زين السعودية" على تقنية الجيل الخامس أيضاً لتعزيز خدمات إنترنت الأشياء وخدمة المدفوعات الرقمية في فترة قريبة، وهذا يعكس التزام الشركة بتشجيع الابتكار، وتحفيز تطوير قطاعات جديدة في المملكة تفتح الباب على حقبة جديدة للنمو الاقتصادي وتعزز من فرص توفير وظائف جديدة للشباب السعودي.

زين زين السعودية رئيس مجلس إدارة زين السعودية الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية سلطان الدغيثر