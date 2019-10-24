السعودية | 100 مشروع سعودي تبتكر حلولاً تقنية لتحديات الغذاء والدواء في “الهاكاثون الرقمي”

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ترشيح 100 مشروع سعودي للدخول في منافسات هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي الذي انطلق اليوم بمقر الهيئة في العاصمة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وأكثر من 750 مشاركًا وذلك في إطار التزامها بتحفيز المناخ الابتكاري للوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية ودعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها.

وثمّن معالي رئيس الهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي الدعم الذي يجده الشباب السعودي من القيادة الرشيدة ، ومن الجهات الحكومية كافة وبشراكة فاعلة مع القطاع الخاص ، مؤكدًا أنَّ الهيئة العامة للغذاء والدواء تسعى من خلال تنظيم هذه التظاهرة التقنية التي تجمع المواهب الوطنية في مجال ابتكار التطبيقات الذكية والحلول التقنية إلى ابتكار حلولٍ فعّالةٍ لتعزيز الإيجابية التقنيّة، والوصول إلى مبادراتٍ رقميةٍ في مجال تعزيز الصحة العامة، وإنشاء شراكاتٍ جديدة، وإيجاد حلولٍ غير تقليديةٍ لتحدياتٍ كثيرة ومتنوعةٍ تواجه عددًا من مجالات الغذاء الصحي، وسلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلانية، والأجهزة والمنتجات الطبية، والصحة الرقمية، والصحة العامة.

ولفت الدكتور الجضعي إلى أن المشروعات المشاركة في “هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي” وصلت إلى (464) مشروعًا، قدّمها أكثر من (750) مشاركًا ومشاركةً منذ الإعلان عن استقبال المشاركات، مؤكدًا بأنها جميعا استحقت أن تصل إلى المرحلة الأخيرة، غير أن اللجنة ووفق نظام الهاكثون استقرّتْ على ترشيح (100) مشروعٍ للمنافسة النهائية ابتداءً من اليوم وحتى بعد غدٍ السبت؛ لتكون حاضنة الغذاء والدواء الرقمية في انتظار المشروعات الفائزة لاحتضانها ودعمها، وإيجاد بيئة عملٍ مثاليةٍ لتطويرها، ثمّ تسويقها لنسهم جميعًا في النموّ الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي لشركة ثقة لخدمات الأعمال أيمن الفلاج بأن الشراكة مع الهيئة في تنظيم هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي تعزيزاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يُعدّ من أهم إستراتيجيات وسياسات رؤية المملكة 2030 لبناء اقتصاد مزدهر.

وكانت “الغذاء والدواء” وقّعت عقداً مع شركة ثقة لخدمات الأعمال تكون الشركة بموجبه راعياً رئيساً لـ”هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي”، إضافة إلى مشاركة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وحدة التحول الرقمي، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وبرنامج التعاملات الحكومية الإلكترونية (يسر)، وشركة زين السعودية التي قدمت خدمات شبكة الجيل الخامس (5G) للمتسابقين والمشتركين.