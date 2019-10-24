السفارة في القاهرة تحذر الموطنين من التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة خلال ساعات

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت سفارة المملكة في القاهرة، مساء اليوم، تحذيرًا للمواطنين السعوديين من هطول أمطار غزيرة يومَي الجمعة والسبت في مصر.

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وقالت السفارة في بيان لها، إنه نظرًا لتوقع الهيئة المصرية العامة للأرصاد بهطول أمطار غزيرة يومَي الجمعة والسبت ٢٥-٢٦ أكتوبر ٢٠١٩م تودّ السفارة التنبيه على المواطنين الكرام بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم.

وأضافت “كما تود الحذر بأهمية التحرك للمطار للمواطنين المسافرين بوقت مبكر قبل المواعيد المقررة للرحلات”.