- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السفارة في القاهرة تحذر الموطنين من التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفارة في القاهرة تحذر الموطنين من التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة خلال ساعات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أصدرت سفارة المملكة في القاهرة، مساء اليوم، تحذيرًا للمواطنين السعوديين من هطول أمطار غزيرة يومَي الجمعة والسبت في مصر.
وقالت السفارة في بيان لها، إنه نظرًا لتوقع الهيئة المصرية العامة للأرصاد بهطول أمطار غزيرة يومَي الجمعة والسبت ٢٥-٢٦ أكتوبر ٢٠١٩م تودّ السفارة التنبيه على المواطنين الكرام بتوخي الحيطة والحذر في تحركاتهم.
وأضافت “كما تود الحذر بأهمية التحرك للمطار للمواطنين المسافرين بوقت مبكر قبل المواعيد المقررة للرحلات”.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في القاهرة تحذر الموطنين من التقلبات الجوية.. أمطار غزيرة خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.