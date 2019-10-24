هكذا تحدثت نيويورك تايمز عن فيصل الفرحان

2019-10-24

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

ألقت صحيفة نيويورك تايمز، الضوء على تعيين الأمير فيصل الفرحان وزيرًا للخارجية لينضم لمجموعة جديدة من كبار الدبلوماسيين السعوديين في الأربعينيات من العمر، منهم سفيرا المملكة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

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وتابعت الصحيفة، أن الفريق الدبلوماسي، يرسخ فكرة المملكة بقوة الإيمان بالجيل الجديد، وهو طاقم منفتح على الغرب، مضيفة: “الدبلوماسيون الشبان، جزء من جيل جديد من أعضاء الأسرة الحاكمة، منهم العديد من الوزراء صعدوا للسلطة في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “.

وواصلت الصحيفة: “ولي العهد لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، يحظى بتأييد العديد من الشباب السعودي مع سعيه لتنويع الاقتصاد والانفتاح”.

وشغل الأمير فيصل الفرحان منصب سفير السعودية لدى ألمانيا على مدى الأشهر القليلة الماضية وكان قبلها مستشارًا سياسيًا بالسفارة السعودية في واشنطن، كما سبق أن تولى رئاسة مشروع مشترك مع شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات.