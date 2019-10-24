فيديو.. وزير التعليم : استخراج رخصة المدارس الأجنبية في يوم واحد

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المملكة تبذل المزيد من الجهد من أجل تسهيل ممارسة الأعمال وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين لافتًا إلى أن المملكة تتجه للتوسع في المدارس الأجنبية التي تقدم البكالوريا البريطانية.

وقال آل الشيخ إنه يمكن الآن استخراج رخصة المدارس الأجنبية في يوم واحد عبر موقع على الإنترنت ضمن جهود المملكة الرامية لجذب المستثمرين.

يذكر أن المملكة حققت المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة تسهيلًا لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت على المرتبة (62) مُتقدمةً بـ (30) مرتبة عن العام الماضي.







