- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المراعي تكرم الفائزين بجائزة التفوق الدراسي من طلبة الخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المراعي تكرم الفائزين بجائزة التفوق الدراسي من طلبة الخليج العربي
متابعات الخليج 365 - الرياض
كرمت أمس شركة المراعي ومكتب التربية العربي المتفوقين من طلبة التعليم العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن حفل إعلان الفائزين بجائزة التفوق الدراسي والتي استضافتها دولة الكويت تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور حامد بن محمد العازمي، وزير التربية والتعليم العالي الكويتي.
وحضر الحفل كلٌ من؛ الدكتور علي بن عبدالخالق القرني، مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج، والدكتور سعود الحربي، وكيل وزارة التربية في الكويت، وفيصل الفهادي، نائب الرئيس التنفيذي بشركة المراعي، وعدد من السفراء والملحقين الثقافيين العرب في دولة الكويت، بجانب الطلبة المكرمين ومرافقيهم.
وتسعى جائزة التفوق الدراسي، التي تقام للعام الثاني عشر برعاية المراعي، إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف طلبة دول مجلس التعاون وتنمية قدراتهم ومواهبهم وفتح أبواب المنافسة أمامهم، إذ تجسد الجائزة اهتمام القطاع الخاص بالتعليم وصناعة إنسان الغد.
قال فيصل الفهادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراعي “إن الشركة تعتبر جودة العنصر البشري المحرك الرئيس لنمو واستدامة المجتمعات، معربًا عن سعادته بالشراكة المثمرة مع مكتب التربية العربي في رعاية هذه الجائزة، ضمن برنامج المراعي للمسؤولية الاجتماعية والذي محوره الأساس التعليم وتطوير الكوادر البشرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر المراعي تكرم الفائزين بجائزة التفوق الدراسي من طلبة الخليج العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.