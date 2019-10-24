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مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة تستقطب رئيس وزراء الهند
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
من المقرر أن يزور رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، المملكة العربية السعودية، في زيارة تستغرق يومًا واحدًا في 29 أكتوبر، لحضور فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، ثم إجراء محادثات ثنائية مع قادة المملكة وصناع القرار بعد ذلك.
وقال موقع “فاينانشال إكسبرس”، إن زيارة رئيس الوزراء الهندي هدفها مناقشة العديد من الملفات والقضايا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من بينها أمن الطاقة، والأمن البحري، وموقف الهند من إلغاء المادة 370 وتقسيم جامو وكشمير.
وستكون هذه هي الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الهندي إلى المملكة، وكانت الأخيرة في عام 2016، وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام مستشار الأمن القومي الهندي، أغيت دوفال، بزيارة الرياض تمهيدًا لزيارة “مودي” التي تأتي في أعقاب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية حيث تعتمد الهند على المملكة بشكل كبير لتوفير إمدادات الطاقة.
وكان ولي العهد، قد زار الهند في وقت سابق من هذا العام، وأكد أن البلدين جددا التزامهما بمواصلة تعميق شراكتهما الاستراتيجية.
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