شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لبنان: إجلاء 2088 مواطناً منذ اندلاع الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية، اليوم (الخميس)، عن إجمالي عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم من لبنان منذ اندلاع الاحتجاجات.

وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن إجمالي عدد السعوديين المُغادرين من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ اندلاع الاحتجاجات في لبنان بلغ 2088 شخصاً.