شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: شباب قرية النابع يُصلحون طريقاً بعد وفاة وإصابة شخصين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

قام مجموعة من شباب قرية النابع التابعة لمنطقة تبوك، بإصلاح الحفر والتكسرات على طريق «قريشمان - النابع»، والذي يربط محافظة ضباء بقرية النابع، وذلك بعد كثرة الحوادث التي كان آخرها الأسبوع الماضي، حيث توفي شخص وأصيب آخر إثر انقلاب مركبتهما على طريق «النابع - ضباء»، فضلاً عن تعطل المركبات بسبب تهالك الطريق.

وأكد أهالي المنطقة لـ«الخليج 365»، أنهم تقدموا بأكثر من شكوى للجهات المعنية دون التوصل لحل ينهي معاناة سالكي الطريق الرابط بين ضباء وقرية النابع.

"الخليج 365" تواصلت مع مدير فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك المهندس سليمان العطوي، الذي أكد أن الطريق لا يتبع وزارة النقل ولم يُنشأ من قِبل الوزارة.

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بدورها، ذكرت أمانة منطقة تبوك على لسان متحدثها الرسمي الدكتور إبراهيم غبان، الذي قال لـ«الخليج 365»: «إشارة للاستفسار الوارد بشأن طلب أحد المواطنين إصلاح طريق قريشمان، نود التوضيح بأن الطريق المشار إليه يقع خارج اختصاص أمانة منطقة تبوك، بناءً على تعميم اللجنة المشكلة من وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بخصوص تحديد مسؤوليات الطرق الإقليمية داخل وخارج النطاق العمراني».

وأضاف: «خلصت اللجنة إلى أن الطرق داخل النطاق العمراني تكون مسؤولية الأمانة والبلديات، أما الطرق التي تقع خارج النطاق تكون مسؤولية وزارة النقل، على أن تقوم كل جهة باستلام الطرق التي تخص عملها».

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الأمانة بذلت جهوداً ممثلة بالبلديات التابعة لها، لافتاً إلى أن جزءاً من الطريق يتبع بلدية محافظة ضباء، وجزءاً آخر يتبع بلدية أشواق.

وتابع: «المعالجات مستمرة، إلا أن الطريق متهالك ولا تجدي معه الأعمال إلا بالإزالة الكاملة، ولا توجد مشاريع صيانة معتمدة له، علماً بأنه قد تم اقتطاع جزء من مشروع سفلتة الأحياء بمحافظة ضباء لسفلتة الأجزاء المتضررة، وذلك بعد انتهاء المقاول من سفلتة حي القادسية».