شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: إصابة 13 آسيوياً في حادث مروري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)أصيب 13 عاملاً آسيوياً من إحدى المؤسسات في المدينة المنورة اليوم (الخميس)، إثر حادث مروري على طريق الملك عبدالله.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي، أن عمليات الهيئة بالمنطقة تلقت في تمام الساعة 16:53 من عصر اليوم، بلاغاً يفيد بوقوع حادث على طريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مقابل حي الخالدية، واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات.
وأضاف: «تم توجيه 6 فرق إسعافية؛ اثنتين منها فرق عناية متقدمة إلى الموقع، حيث اتضح وجود 13 إصابة تم نقل 11 منها إلى مستشفى المدينة العام، ومعالجة حالتين في الموقع».
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