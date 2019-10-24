شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحبط محاولة تهريب مليون حبة كبتاجون إلى السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد مصدر أمني لـ«الخليج 365» أن إدارة مكافحة المخدرات الأردنية أحبطت محاولة تهريب مليون حبة مخدرة إلى السعودية، وألقت القبض على 4 أشخاص تورطوا بالقضية.

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وأكد المصدر أن فريقاً خاصاً للتحقيق من إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، باشر منذ فترة متابعة معلومات وردت إليهم حول تجهيز مجموعة من الأشخاص كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيداً لتهريبها إلى السعودية.

وأشار المصدر إلى أن فريق التحقيق ومن خلال جمعه للمعلومات وتتبع عدد من الأشخاص المشتبه بهم، تمكن من تحديد طريقة التهريب، عن طريق تخزين كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بمخابئ سرية أعدت داخل مركبة تحمل لوحة أرقام لدولة عربية، حيث جرى تحديد موعد نقل الكمية بواسطة المركبة التي تم تجهيزها لإخفاء المواد المخدرة داخلها من أجل تسليمها لـ3 أشخاص تمهيداً لتهريبها إلى السعودية.

وأفاد بأنه وفي الموعد المحدد لنقل وتسليم المركبة، جرت متابعة حركة المركبة وضبطها والشخص الذي كان بداخلها بعد محاولته الفرار، وبتفتيش المركبة تم ضبط مليون حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، أخفيت بمخابئ سرية داخلها، وفي ذات الوقت توجهت فرق المداهمة والتفتيش لمكان وجود الأشخاص الـ3 الذين كانوا بانتظار تسلم المركبة وما بداخلها من مواد مخدرة، وألقي القبض عليهم جميعاً، وجرى تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة.