225 كاميرا لمراقبة أنفاق مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدا لتأمين 225 كاميرا لمراقبة الأنفاق بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إحدى المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال بقيمة إجمالية بلغت 4.069.275 ريالا، شاملة لجميع تكاليف العقد بما في ذلك الرسوم والضرائب، وذلك لمدة 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد، وفقا للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

يشار إلى أن إجمالي عدد الأنفاق التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة بلغ 58 نفقا بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تشرف الأمانة على تشغيل وصيانة جميع عناصر شبكة الأنفاق من خلال جهاز فني متخصص وكوادر من مهندسين ومشرفين وفنيين، حيث تشكل شبكة الأنفاق عصبا رئيسا في التنقلات المرورية والربط بين مناطق وأحياء العاصمة المقدسة وطرقها الرئيسية والدائرية، وتسهم بشكل كبير في انسيابية الحركة المرورية والقضاء على مشكلات الازدحام التي قد تحدث خلال المواسم التي تستقبل فيها أم القرى أعدادا كبيرة من الزوار والمعتمرين.

العقد اشتمل على توريد وتركيب: