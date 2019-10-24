الاستراتيجية الوطنية للادخار ونظام الخدمات الإسعافية تحت قبة الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها الاثنين المقبل تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية 1439/‏1440هـ.

كما يناقش خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/‏1440هـ. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏49) وتاريخ 2/‏8/‏1426هـ، المقدم من عدد من الأعضاء، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال جلسة الثلاثاء المقبل يعيد المجلس تكوين لجانه المتخصصة للسنة الرابعة من الدورة السابعة وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

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ويصوت بعد ذلك على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1438/‏1439هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة. وفي ذات الجلسة يناقش تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.

وخلال جلسة الأربعاء المقبل يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/‏1439هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/‏1440هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/‏1440هـ، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/‏1440هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1439/‏1440هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح «مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية» المقدم من عدد من الأعضاء، استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.