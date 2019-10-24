القوات البحرية الملكية السعودية تشارك في أكبر مناورات عالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك القوات البحرية الملكية السعودية في أكبر مناورات بحرية في العالم، وهو التمرين البحري الدولي المختلط متعدد الجنسيات (IMX 19) بالقيادة البحرية المركزية الأمريكية في كل من شمال الخليج العربي وخليج عمان وبحر العرب وسواحل جمهورية جيبوتي وخليج العقبة، في الفترة ما بين 27 صفر الحالي إلى 17 ربيع الأول المقبل بمشاركة 56 دولة و6 منظمات دولية.

ويعد التمرين الأكثر شمولا في العالم الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات وقابلية العمل المشترك بين القوى الداعمة وعمليات الأمن البحري من خلال العمل سويا بين القوات المشاركة، بهدف ردع الأخطار التي تهدد حرية الملاحة، إضافة إلى إظهار العزم العالمي للحفاظ على حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة البحرية.