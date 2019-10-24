إزالة 180 طنا من شوائب عبارات سيول الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة برنامجا لإزالة الشوائب والعوائق الترابية من عبارات تصريف مياه السيول وشمل البرنامج 50 عبارة، إضافة إلى قنوات ومناهل التصريف الفرعية. Advertisements وجرى خلال البرنامج إزالة 180 طنا من الأتربة والعوائق التي تشمل الصخور وأغصان الأشجار والطين والتجمعات المائية التي تشكلت عقب الأمطار والأخيرة التي شهدتها المحافظة. وأوضحت وكالة المشاريع أن البرنامج شمل أعمال النظافة لمسارات العبارات وصيانتها من خلال الفحص الكامل من المداخل وحتى المخارج ورفع الأتربة والأشجار والمخلفات التي جرفتها السيول والأمطار للعبارات. وبينت الوكالة أن خطتها لهذا العام تأتي بالتعاون مع الوكالات والبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية على التفاعل السريع مع البلاغات والشكاوى ومعالجتها بشكل فوري، إضافة إلى نشر فرق ميدانية لمتابعة الحالات.



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