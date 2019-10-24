الأمن السيبراني والتصنيع الرقمي والبوصلة المهنية بمهرجان «سايتك»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يطلق مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» الأحد المقبل فعاليات مهرجان العلوم والتقنية في دورته الـ11 التي تستمر أسبوعا، على فترتين صباحية من 9 حتى 12 ظهرا، ومسائية من 4 حتى 9 مساء.

وأكد مساعد مدير مركز «سايتك» وليد الرشيد أن المهرجان يأتي ضمن أهداف المركز العلمية والمعرفية في خدمة وتوعية المجتمع، وكذلك دعم وتعزيز دور السياحة الداخلية والترفيه بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أنه يعد ظاهرة سنوية علمية تحفيزية هي الأولى من نوعها في المملكة، إذ يهتم بتقديم العلوم والتقنية بطريقة تفاعلية وشيقة للطلبة خاصة، وأفراد المجتمع بشكل عام. ويتناول المهرجان تجارب علمية ذاتية «العلوم من حولنا»، ومعرض مشاريع علمية يقدمها الطلاب والطالبات «ابتكارات»، وورشا علمية «منصة الإبداع»، وعرضا لمبادرات شباب العلوم، وسيشارك طلاب وطالبات من المرحلتين الثانوية والمتوسطة بورش عمل استباقية متنوعة ما بين الذكاء الاصطناعي والروبوت.

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ويتميز بمشاركة جائزة الملك فيصل ضمن منصة الإبداع التي سوف يشارك بها عدد من الجهات الحكومية والخاصة لطرح عدد من المشاريع العلمية الحديثة وإطلاق مبادرة «شباب العلوم» التي تتضمن تأهيل جيل جديد من الشباب والباحثين ومناقشة أفكارهم في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ويقدم المهرجان ورشا وأوراق عمل متنوعة تعنى بالعلوم والتقنية، حيث يقدم صالح الربيعة، من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ورقة عمل بعنوان «التعريف بقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية»، فيما يقدم محمد الحمزي، من هيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس) ورقة عمل بعنوان «اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي»، ويسلط عائض الشمراني، من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الضوء من خلال ورقته على الأمن السيبراني، ويستعرض عبدالله الخضير، من مركز «ذكاء» ورقة عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي»، فيما يقدم محمد الحمام، من مركز للاستشارات التعليمية، ورقة عمل بعنوان «البوصلة المهنية».

كما يتناول المهرجان ورش عمل مقدمة للطلبة والطالبات في المراحل المتوسطة والثانوية والجامعية والآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات، حيث تقدم جمعية مهندسي البترول لمدة ثلاثة أيام ورشة حول (تجارب علمية في هندسة البترول وعلوم الأرض) توضح أهم المفاهيم والأسس للتجارب العملية.

من موضوعات ورش العمل: