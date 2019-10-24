انطلاق حملة «سنا» لأمراض الهيكل العظمي في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة في خطوة تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع عن أهمية دور أخصائي الأشعة التشخيصية التي تساعد في تشخيص أمراض الهيكل العظمي، تنظم كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية حملة «سنا» تحت إشراف قسم الأشعة بالكلية، وتنطلق الحملة في مدينة جدة في الياسمين مول يوم 25-26 أكتوبر 2019 من الساعة الـ4 عصرا حتى الـ10 مساء.



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