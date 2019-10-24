62 مسنة في مبادرة «إما يبلغن عندك الكبر» بعسير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

نظمت إدارة تعليم منطقة عسير ممثلة في إدارة الجودة وقياس الأداء أمس مبادرة «إما يبلغن عندك الكبر»، بالشراكة مع عدد من المدارس والإدارات التعليمية، بالتزامن مع اليوم العالمي للمسنين 2019، وذلك بمقر دار الرعاية الاجتماعية في أبها.

وأكدت مساعدة مدير العام للشؤون التعليمية بإدارة تعليم المنطقة نورة آل مفرح أهمية المبادرة وضرورة استمرارها، حيث تشرفت بعنوان عظيم وهادف متمثل في الآية الكريمة «إما يبلغن عندك الكبر»، ودورها الفاعل في خدمة نزيلات دار الرعاية الاجتماعية بعسير، وما يتبعه من ثواب وجزاء رباني في الدارين، موضحة دور الشراكات المجتمعية بين الإدارة والجهات الخدمية الأخرى بالمنطقة في دعم وتقوية روابط المجتمع، وتلمس احتياجات الفئات التي تعيش تحت ظروف اجتماعية وصحية صعبة.