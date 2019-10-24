الملحق السعودي بلندن يكرم المبتعثين الفائزين بمسابقة «أمة اقرأ تقرأ»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - لندن

كرم الملحق الثقافي المكلف في لندن الدكتور عبدالعزيز الردادي الطلاب المبتعثين والمبتعثات الفائزين بمسابقة «أمة اقرأ تقرأ» بفئتيها في الحفل الختامي الذي نظمه النادي السعودي بمدينة ليستر البريطانية.

وأكد الملحق الدكتور عبدالعزيز الردادي أن مثل هذه المبادرات والمسابقات تسهم في زيادة العلم والمعرفة للطلبة المبتعثين، مفتخرا بهذه الطاقات السعودية التي سوف تسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، مشيدا بالنادي السعودي في ليستر ممثلا برئيسته أسماء القرني والمدير التنفيذي للمسابقة المهندس سامي الحسن وبقية الأعضاء، على التنظيم الرائع للمسابقة، والتي تضم لجنة تحكيم من خبراء العلم والمعرفة، واصفا الحفل بالكرنفال العالمي، مشيرا إلى أن ذلك مدعاة للفخر بالجهود الكبيرة التي يقوم بها شباب وفتيات الوطن الذين يبدعون إذا سمحت لهم الفرصة، وهذا ما تحرص الملحقية الثقافية بلندن على دعمه دائما.

وأوضح أن المبتعثين والمبتعثات يعدون سفراء للوطن في الخارج، مطالبا إياهم برسم الصورة الحسنة عن وطننا من خلال الاحتكاك واكتساب الخبرات في مختلف المجالات مع الآخرين أثناء فترة ابتعاثهم، مقدما لهم الشكر على حضورهم ومشاركتهم الفعالة في مثل هذه المسابقات التي تسهم في صقل مواهبهم ومعرفتهم.