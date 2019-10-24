تطوير مجسم الخريطة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تتجه أمانة العاصمة المقدسة لتطوير مجسم خريطة المملكة في حي النزهة، بإظهار معالم وملامح مدن المملكة على مجسم الخريطة بصورة جمالية.

Advertisements

وعلمت «مكة» أن الأمانة أنهت الدراسات المتعلقة بتطوير مجسم خريطة المملكة، ورفعها أخيرا إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية من أجل اعتمادها.

وأوضح عضو مجلس منطقة مكة المكرمة الدكتور معراج مرزا لـ «مكة» أن مجسم خريطة المملكة أنشئ في فترة أمين العاصمة المقدسة الأسبق المهندس فؤاد عمر توفيق قبل نحو 40 عاما، حيث تميزت تلك الفترة بإنشاء عدد من المجسمات الكبيرة والمختلفة في مناطق وأحياء متعددة من العاصمة المقدسة، إلا أن أغلبها أزيل بشكل كامل، مضيفا أن مجسم الخريطة كان تصميمه يقوم على جريان شلال في موقع البحر الأحمر والخليج العربي.

مجسم خريطة المملكة