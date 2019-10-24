فيضانات فرنسا تعلق خدمات القطار فائق السرعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أمس وفاة ثلاثة أشخاص خلال سقوط الأمطار والفيضانات في جنوب فرنسا، والتي جرفت جزءا من خط السكة الحديدية في مدينة مونبلييه، مما دفع الشركة القائمة على إدارة السكك الحديدية لتعليق خدمات القطار فائق السرعة إلى إسبانيا حتى 4 نوفمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان: إن أكثر من 2000 من رجال الإطفاء وأفراد الدفاع المدني نفذوا 1773 عملية خلال الثلاثة أيام الماضية.