«الصحة العالمية تتغلب على سلالتين من شلل الأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - جنيف

وصلت المعركة العالمية ضد شلل الأطفال إلى مرحلة جديدة مهمة أمس بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لم يتبق سوى سلالة واحدة من الفيروس، بينما تم القضاء على السلالتين الأخريين. ونظرا لعدم وجود علاج لشلل الأطفال، فإن التحصين والمراقبة الدقيقة للكشف عن الحالات الجديدة هما السبيلان الوحيدان لمكافحة هذا المرض الذي يصيب الأطفال الصغار في المقام الأول ويمكن أن يسبب الشلل.

Advertisements

ووثقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أمس القضاء على فيروس شلل الأطفال من النوع 3، والذي ظهر آخر مرة في نيجيريا في 2012، وتم توثيق القضاء على النوع 2 بالفعل في 2015.

ولا يزال النوع الأول موجودا، ولكنه يقتصر على أفغانستان وباكستان فقط. وتقع النقاط الساخنة في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو طالبان وفي أقاليم طالبان السابقة، حيث يرى عدد من رجال الدين الإسلاميين أن التطعيم هو مؤامرة غربية لتعقيم الأطفال المسلمين.

وشهدت باكستان ارتفاعا حادا في عدد الحالات الجديدة ليصل إلى 72 حالة هذا العام، مقابل 12 حالة العام الماضي، مما أثار مخاوف من عودة المرض.