فيتنام تحبط السياح بإغلاق «شارع القطارات»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

تنفيذا لأمر أصدرته وزارة النقل الفيتنامية أغلقت الشرطة في أكتوبر الحالي المقاهي الشهيرة بالعاصمة الفيتنامية هانوي المطلة على شريط السكك الحديدية والمعروفة بـ «شارع القطارات» ووضعت حواجز مرورية حول المنطقة، ومنعت دخول الجميع إليها باستثناء السكان المحليين، وضيقت الخناق على المقاهي المنتشرة على طول مسار القطار بالمنطقة، وإحكام الإغلاق.

وبدون سابق إنذار وجد السياح أنفسهم غير قادرين على دخول المنطقة مما أصابهم بالإحباط، ومع ذلك استمروا في التقاط صور السيلفي أمام حواجز الشرطة المقامة بجوار تقاطع مروري مزدحم.